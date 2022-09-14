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Хакеры взломали сайт ОДКБ

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Среда 14 сентября 2022 16:13
Хакеры взломали сайт ОДКБ Фото: хакеры взломали сайт ОДКБ (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Официальный сайт Организации договора о коллективной безопасности подвергся DDOS-атаке вечером 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОДКБ в Telegram.

Сообщается, что вследствие атаки была нарушена работоспособность сайта, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения. До 7:00 14 сентября доступ к ресурсу был невозможен.

На данный момент работоспособность сайта ОДКБ частично восстановлена. Ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных.

Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирование ситуации, а российский президент Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.

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