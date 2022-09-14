Хакеры взломали сайт ОДКБ
Официальный сайт Организации договора о коллективной безопасности подвергся DDOS-атаке вечером 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОДКБ в Telegram.
Сообщается, что вследствие атаки была нарушена работоспособность сайта, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения. До 7:00 14 сентября доступ к ресурсу был невозможен.
На данный момент работоспособность сайта ОДКБ частично восстановлена. Ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных.
Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.
В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирование ситуации, а российский президент Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.
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