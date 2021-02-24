Украинцы в Крыму и ОРДЛО получили доступ к услуге єМалятко: что это значит

Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге єМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.

"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве будет обсуждаться статус жителей Донбасса, которые получили российские паспорта. Речь идет об их статусе после будущей деоккупации региона.

В украинской делегации в ТКГ заявили, что российская паспортизация превращает отдельные районы Донецкой и Луганской областей в поле для фальсификаций российских выборов.