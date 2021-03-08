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В Украине готовят проект Donbass travel для жителей оккупированных территорий

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 14:04
В Украине готовят проект Donbass travel для жителей оккупированных территорий Фото: Марьяна Олеськив (facebook com m oleskiv)
Автор: РБК-Украина

В Украине разрабатывают новый туристический проект под названием Donbass travel. В рамках проекта намерены подготовить маршруты по свободной части Донецкой и Луганской областей, а приглашать будут жителей оккупированных районов.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

По ее словам, Donbass travel - это рабочее название проекта.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались" по другую сторону ", интегрировать их ... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", - отметила Олеськив.

А в дальнейшем для жителей временно оккупированных территорий разработают туристические маршруты на западе Украины. Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые будут ориентированы на крымчан.

Напомним, ранее сообщалось, что для жителей оккупированных районов Донбасса могут организовать пункты вакцинации от коронавируса на КПВВ.

До этого Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге єМалятко. С ее помощью можно дистанционно оформить украинское свидетельство о рождении.

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