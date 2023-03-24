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Сервіс "єМалятко" може бути недоступний кілька днів

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П'ятниця 24 березня 2023 17:08
Сервіс "єМалятко" може бути недоступний кілька днів Фото: сервіс "єМалятко" може бути недоступний кілька днів (pixabay)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сервіс "єМалятко" може бути недоступний кілька днів. Медичні висновки про народження дітей тимчасово не будуть перевірятися з технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

Над вирішенням ситуації вже працюють разом з Нацслужбою здоров'я України.

У "Дії" запевняють, що скоро сервіс відновить роботу, українці зможуть за декілька кліків отримати одразу 9 держпослуг, пов’язаних з народженням дитини.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як оформити виплати в "єМалятко" під час війни.

До того ж, відтепер у "Дії" можна подати заяву на шлюб.

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