Немецкий регулятор рассматривает сертификацию "Северного потока-2": процесс может затянуться
Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться на несколько месяцев. Вердикт Германии должен будет быть утвержден Еврокомиссией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur (BNetzA), немецкий регулирующий орган энергетического рынка страны, заявило в пятницу о том, что регулятор находится в контакте с консорциумом Nord Stream 2 AG, оператором газопровода "Северный поток-2".
BNetzA также рассматривает заявки, поданные украинскими газовыми компаниями для участия в процессе сертификации трубопровода.
Немецкий регулирующий орган должен сертифицировать трубопровод до начала января.
"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - говорится в сообщении.
В начале этого месяца BNetzA обратилось к оператору трубопровода, швейцарской компании Nord Stream 2 AG, с просьбой гарантировать соблюдение всех нормативных требований до ввода трубопровода в эксплуатацию.
Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.