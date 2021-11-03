Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року, - Bloomberg

Процес сертифікації німецьким регулятором "Північного потоку-2" може тривати до 8 травня 2022 року. Введення в експлуатацію газопроводу залежить від енергетичної ситуації в Європі, яка може погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що саме до 8 травня наступного року Німеччина та Єврокомісія має право розглядати відповідне питання згідно з правовими нормами.

"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи використовуватимуть весь відведений на це час", - йдеться в повідомленні.