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Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року, - Bloomberg

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Середа 03 листопада 2021 10:06
Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року, - Bloomberg Фото: сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня 2022 року (nord-stream2.com)
Автор: Марія Кучерявець

Процес сертифікації німецьким регулятором "Північного потоку-2" може тривати до 8 травня 2022 року. Введення в експлуатацію газопроводу залежить від енергетичної ситуації в Європі, яка може погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що саме до 8 травня наступного року Німеччина та Єврокомісія має право розглядати відповідне питання згідно з правовими нормами.

"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи використовуватимуть весь відведений на це час", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Держдеп США Амос Хохштайн заявив, що сертифікація Німеччиною і Єврокомісією "Північного потоку-2" може затягнутися до березня 2022 року.

Разом з тим Німецький регулятор також заявляв, що розгляд сертифікації газопроводу може затягнутися.

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Північний потік-2
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