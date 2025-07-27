Уже з серпня - штрафи до 150%: податкова попередила про нові правила для бізнесу

Штрафи для бізнесу в Україні суттєво зростуть уже з 1 серпня 2025 року. Йдеться про порушення вимог щодо касових апаратів і видачі чеків за покупки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
Повідомляється, що 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв знижений розмір штрафів. Тобто фактично штрафи піднімуться до значень, передбачених законодавчими нормами.
Після відновлення у 2023 році права на застосування штрафів за порушення вимог щодо касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій - РРО або ПРРО) на перехідний період знижували їхні розміри до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.
Таким чином, з наступного місяця ці пом'якшення втратять чинність. А штрафи за відсутність касових апаратів і невидачу чеків знову стягуватимуться в повному обсязі:
У зв'язку з цим бізнес закликають дотримуватися вимоги щодо використання касових апаратів у торгівлі, сфері громадського харчування та послуг.
Для цього необхідно використовувати тільки зареєстровані РРО/ПРРО або розрахункові книги. А також проводити розрахунки на повну вартість товарів і послуг, видавати паперові або електронні чеки.
Нагадаємо, раніше в "Ощадбанку" розповіли, що бізнес замість касових апаратів може використовувати смартфони як універсальне рішення для приймання оплати та видачі електронних чеків. Для цього треба встановити програмне забезпечення, яке перетворить гаджет на термінал. Що допоможе уникнути штрафів.
З червня в Україні посилили фінансовий моніторинг, і нові обмеження на перекази, штрафи і ризики блокування рахунків можуть торкнутися ФОПів.
Раніше РБК-Україна також публікувало інструкцію про те, як мобілізованим ФОПам звільнитися від сплати податків. Чинне законодавство дозволяє при мобілізації призупинити виплату податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, військового збору та ЄСВ.