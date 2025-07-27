Уже з серпня - штрафи до 150%: податкова попередила про нові правила для бізнесу

Повідомляється, що 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв знижений розмір штрафів. Тобто фактично штрафи піднімуться до значень, передбачених законодавчими нормами.

Після відновлення у 2023 році права на застосування штрафів за порушення вимог щодо касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій - РРО або ПРРО) на перехідний період знижували їхні розміри до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Таким чином, з наступного місяця ці пом'якшення втратять чинність. А штрафи за відсутність касових апаратів і невидачу чеків знову стягуватимуться в повному обсязі:

100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні

150% - вартості при кожному наступному порушенні

У зв'язку з цим бізнес закликають дотримуватися вимоги щодо використання касових апаратів у торгівлі, сфері громадського харчування та послуг.

Для цього необхідно використовувати тільки зареєстровані РРО/ПРРО або розрахункові книги. А також проводити розрахунки на повну вартість товарів і послуг, видавати паперові або електронні чеки.