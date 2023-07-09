В серпні "єОселя" стане доступною для всіх українців без власного житла: які умови

Вже з 1 серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою під 7%. Подати заявку на отримання кредиту зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Згідно з рішенням уряду З1 серпня збільшиться кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя".
Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:
Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року.
“З 1 серпня запускаємо наступний етап державної програми "єОселя" і збільшуємо кількість українців, які можуть скористатись нею та придбати житло. Ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці, що змушені були переїхати через війну в більш безпечні регіони, та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок Дія на отримання іпотечного кредиту під 7%”, - прокоментувала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть:
Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі "єОселя" на таких умовах:
Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.
У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.
В ухваленому рішенні Уряду також передбачаються наступні зміни до програми доступного іпотечного кредитування "єОселя":
Державна програма кредитування запрацювала в тестовому режимі ще в жовтні 2022 року.
Повноцінно "єОселя" запрацювала на порталі "Дія" у грудні того ж року.
Для отримання іпотеки українцям не потрібно відвідувати банки, збирати документи та витрачати час на додаткові процеси.
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