В августе "єОселя" станет доступной для всех украинцев без собственного жилья: какие условия

Уже с 1 августа украинцы могут взять ипотечный кредит по программе под 7%. Подать заявку на получение кредита смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .
Согласно решению правительства с 1 августа увеличится количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя".
Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:
Все остальные категории заемщиков остаются в программе тоже. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 июля 2023 года.
“С 1 августа запускаем следующий этап государственной программы "єОселя" и увеличиваем количество украинцев, которые могут воспользоваться ею и приобрести жилье. Ветераны войны, участники боевых действий, внутренние переселенцы, вынужденные переехать через войну в более безопасные регионы, и люди, не имеющие своего жилья, могут подать заявку через приложение Действие на получение ипотечного кредита под 7%”, - прокомментировала Первый вице- премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, подать заявку на участие в программе смогут:
Указанные категории граждан смогут принять участие в программе "єОселя" на следующих условиях:
Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.
В рамках "єОселі" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.
В принятом решении Правительства также предусматриваются следующие изменения в программу доступного ипотечного кредитования "єОселя":
Государственная программа кредитования заработала в тестовом режиме еще в октябре 2022 года.
Полноценно "єОселя" заработала на портале "Дія" в декабре того же года.
Для получения ипотеки украинцам не нужно посещать банки, собирать документы и тратить время на дополнительные процессы.
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