Економіка

У серпні ДТЕК повернув світло понад мільйону родин, чиї оселі були без електрики через обстріли

Фото: ДТЕК у серпні повернув світло мільйону родин (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Минулого місяця енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Минулого місяця ворог продовжував піддавати мирні міста та села масштабним атакам. Однак енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання, зазначають у компанії.

Зокрема, на Донеччині  в серпні вдалося повернути електрику у майже 780 тисяч осель місцевих жителів.

Водночас Дніпропетровщина теж вже постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону,  наближений до зони бойових дій. У серпні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 282,7 тис. родин місцевих мешканців.

У той же період енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 6,2 тис. мешканців Одещини та 1,6 тис. родин жителів Київщини, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Війна Росії проти України