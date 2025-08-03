Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

Нашестя сарани в Україні

Нагадаємо, у середині липня на Запоріжжі зафіксували масову міграцію сарани. Вже за кілька днів шкідник перекинувся на сусідні області - Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.

Яка зараз ситуація із нашестям сарани в Україні та якої шкоди вона завдала врожаю - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.