Серпень почнеться з дощів? Якою буде погода в Україні наступного тижня

Новий тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз у частині регіонів, але спека не відступить. У деяких регіонах 4-8 серпня буде до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На початку тижня дощі накриють низку регіонів України. 4 серпня дощитиме на сході та заході, можливі грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 5 серпня, дощі прогнозуються лише у західних регіонах країни. Тобто опади очікуються у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Синоптики також попереджають про грози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 6 серпня, парасольки знадобляться жителям західних, північних та центральних областей, а також Одещини. Дощі принесуть невелике зниження температури.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
До середини тижня дощі майже відступлять. У четвер, 7 серпня, опади можливі лише в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 8 серпня, опади очікуються лише на сході України. На решті території України - сухо і сонячно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, у середині липня на Запоріжжі зафіксували масову міграцію сарани. Вже за кілька днів шкідник перекинувся на сусідні області - Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.
Яка зараз ситуація із нашестям сарани в Україні та якої шкоди вона завдала врожаю - читайте в інтерв'ю РБК-Україна.