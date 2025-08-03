Август начнется с дождей? Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз в части регионов, но жара не отступит. В некоторых регионах 4-8 августа будет до +33 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В начале недели дожди накроют ряд регионов Украины. 4 августа будет дождливо на востоке и западе, возможны грозы.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 5 августа, дожди прогнозируются только в западных регионах страны. То есть осадки ожидаются в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Синоптики также предупреждают о грозах.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 6 августа, зонтики понадобятся жителям западных, северных и центральных областей, а также Одесской области. Дожди принесут небольшое снижение температуры.
Столбики термометров днем покажут:
К середине недели дожди почти отступят. В четверг, 7 августа, осадки возможны лишь в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 8 августа, осадки ожидаются только на востоке Украины. На остальной территории Украины - сухо и солнечно.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, в середине июля в Запорожье зафиксировали массовую миграцию саранчи. Уже через несколько дней вредитель перекинулся на соседние области - Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.
Какая сейчас ситуация с нашествием саранчи в Украине и какой вред она нанесла урожаю - читайте в интервью РБК-Украина.