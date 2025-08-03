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Август начнется с дождей? Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Фото: погода в Украине на следующей неделе будет с дождями и жарой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз в части регионов, но жара не отступит. В некоторых регионах 4-8 августа будет до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В начале недели дожди накроют ряд регионов Украины. 4 августа будет дождливо на востоке и западе, возможны грозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере: от +26 до +28 градусов;
  • на востоке: от +25 до +33 градусов;
  • в центре: от 27 до +31 градуса;
  • на юге: от 31 до +33 градусов;
  • на западе: от +24 до +28 градусов.

Во вторник, 5 августа, дожди прогнозируются только в западных регионах страны. То есть осадки ожидаются в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Синоптики также предупреждают о грозах.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере: от +26 до +28 градусов;
  • на востоке: от +25 до +33 градусов;
  • в центре: от 27 до +33 градусов;
  • на юге: от 31 до +33 градусов;
  • на западе: от +25 до +28 градусов.

В среду, 6 августа, зонтики понадобятся жителям западных, северных и центральных областей, а также Одесской области. Дожди принесут небольшое снижение температуры.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере: от +20 до +25 градусов;
  • на востоке: от +30 до +33 градусов;
  • в центре: от 27 до +30 градусов;
  • на юге: от 30 до +33 градусов;
  • на западе: от +20 до +23 градусов.

К середине недели дожди почти отступят. В четверг, 7 августа, осадки возможны лишь в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере: от +20 до +24 градусов;
  • на востоке: от +26 до +30 градусов;
  • в центре: от 20 до +26 градусов;
  • на юге: от 26 до +30 градусов;
  • на западе: от +20 до +25 градусов.

В пятницу, 8 августа, осадки ожидаются только на востоке Украины. На остальной территории Украины - сухо и солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере: от +21 до +24 градусов;
  • на востоке: от +22 до +29 градусов;
  • в центре: от 23 до + 27 градусов;
  • на юге: от 25 до +29 градусов;
  • на западе: от +23 до +27 градусов.

Нашествие саранчи в Украине

Напомним, в середине июля в Запорожье зафиксировали массовую миграцию саранчи. Уже через несколько дней вредитель перекинулся на соседние области - Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.

Какая сейчас ситуация с нашествием саранчи в Украине и какой вред она нанесла урожаю - читайте в интервью РБК-Украина.

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