Август начнется с дождей? Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Нашествие саранчи в Украине

Напомним, в середине июля в Запорожье зафиксировали массовую миграцию саранчи. Уже через несколько дней вредитель перекинулся на соседние области - Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.

Какая сейчас ситуация с нашествием саранчи в Украине и какой вред она нанесла урожаю - читайте в интервью РБК-Украина.