Серія землетрусів струснула Стамбул: момент поштовхів потрапив у прямий ефір

Сьогодні, 23 квітня, Стамбул зазнав землетрусу магнітудою 6,2.

У прямому ефірі CNN телеканал зафіксував, як ведуча Мелтем Бозбейоглу, яка брала інтерв’ю в гостя, студія почала сильно трястися, намагалася спокійно продовжила вести програму. Вона не подала виду на те, що відбувається.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися на глибині 10 км, а епіцентр знаходився за 40 км на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі.

Хоча землетрус відчували в кількох сусідніх областях, на даний момент немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження будівель.

Встановлено, що землетрус, який відчувався в прилеглих провінціях, а також у Стамбулі, стався на глибині 6,92 кілометра.