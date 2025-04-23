Серія землетрусів струснула Стамбул: момент поштовхів потрапив у прямий ефір

Під час прямого ефіру CNN стався землетрус у Стамбулі. Серія потовхів попала у кадр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Сьогодні, 23 квітня, Стамбул зазнав землетрусу магнітудою 6,2.
У прямому ефірі CNN телеканал зафіксував, як ведуча Мелтем Бозбейоглу, яка брала інтерв’ю в гостя, студія почала сильно трястися, намагалася спокійно продовжила вести програму. Вона не подала виду на те, що відбувається.
За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися на глибині 10 км, а епіцентр знаходився за 40 км на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі.
Хоча землетрус відчували в кількох сусідніх областях, на даний момент немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження будівель.
Встановлено, що землетрус, який відчувався в прилеглих провінціях, а також у Стамбулі, стався на глибині 6,92 кілометра.
Нагадаємо, 6 лютого 2023 року південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Внаслідок природного лиха загинули близько 50 тисяч людей.
Раніше ми повідомляли, що поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які несуть відповідальність за зруйновані під час землетрусів будівлі.
Крім того, в Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що завалилися під час землетрусів.
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