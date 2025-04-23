Серия землетрясений сотрясла Стамбул: момент толчков попал в прямой эфир

Сегодня, 23 апреля, Стамбул испытал землетрясение магнитудой 6,2.

В прямом эфире CNN телеканал зафиксировал, как ведущая Мелтем Бозбейоглу, которая брала интервью у гостя, студия начала сильно трястись, пыталась спокойно продолжила вести программу. Она не подала вида на происходящее.

Трансляция CNN Turk во время землетрясения 6.2 в Стамбуле, Туркия. pic.twitter.com/j3q3gn1GOK - The World Truth Eyes (@theworldtruthe) 23 апреля 2025 г.

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли на глубине 10 км, а эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.

Хотя землетрясение ощущали в нескольких соседних областях, на данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях зданий.

Установлено, что землетрясение, которое ощущалось в близлежащих провинциях, а также в Стамбуле, произошло на глубине 6,92 километра.