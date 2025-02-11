Серія землетрусів у Греції: вчені не виключають активність вулкана

Сьогодні вранці між островами Аморгос і Санторіні сталося кілька потужних землетрусів, що викликали занепокоєння серед мешканців і вчених. Геодинамічний інститут зафіксував сейсмічну активність магнітудою 4,5, 3,8, 4,3 і 4 бали за шкалою Ріхтера з 8 до 10 години ранку.

Після 10:00 послідував ще один поштовх магнітудою 4,7, відчутний навіть в Афінах. А о 14:00 сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 4,8 на південь від Аркесіні на Аморгосі.

Учора, 10 лютого, в цьому ж районі стався найпотужніший на даний момент землетрус - 5,3 бала. Вчені поки не можуть точно визначити, чи є він основним, оскільки серія землетрусів триває.

Спеціальні заходи для постраждалого регіону

Після оголошення режиму надзвичайної ситуації в муніципалітеті Тіра Міністерство праці Греції представило заходи підтримки для працівників і бізнесу:

Призупинення трудових договорів. Компанії можуть тимчасово відсторонити співробітників із 1 лютого до 3 березня 2025 року. У цей період звільнення заборонені, а після закінчення терміну роботодавці зобов'язані зберегти робочі місця.

Фінансова допомога. Працівники, чиї контракти припинені, отримають компенсацію в розмірі 534 євро. Держава також візьме на себе страхові виплати та святкові надбавки.

Що кажуть сейсмологи

Директор Афінського геодинамічного інституту Василіс Карастатіс заявив, що ситуація залишається в межах очікуваної сейсмічної активності. Своєю чергою, професор Константінос Сінолакіс назвав три можливі сценарії розвитку подій:

Сейсмічна активність поступово зійде нанівець.

Можливий ще один потужніший поштовх.

Існує ризик невеликого виверження вулкана Санторіні.

За словами вчених, вулкан уже демонструє ознаки пробудження - з літа 2024 року його поверхня піднялася на 3 см. Однак це не означає неминучого виверження.

Посилення рятувальних і медичних служб

Грецька влада направила додаткові сили в постраждалий регіон:

46 пожежників і 8 спецмашин, включно з рятувальним загоном із собакою і дронами.

Медичне підкріплення у вигляді лікарів і рятувальників. У разі великих руйнувань готові шість мобільних бригад екстреної медицини.

Океанографічне судно "Егей" проведе підводні дослідження для вивчення розломів і можливих змін у структурі земної кори.

Фахівці продовжують аналізувати дані, а населенню рекомендують зберігати пильність.