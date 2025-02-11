Серія землетрусів у Греції: вчені не виключають активність вулкана

У Греції триває серія землетрусів, найпотужніший з яких сягнув 5,3 бала. За словами вчених, вулкан уже демонструє ознаки пробудження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на H Kaohmepinh.
Сьогодні вранці між островами Аморгос і Санторіні сталося кілька потужних землетрусів, що викликали занепокоєння серед мешканців і вчених. Геодинамічний інститут зафіксував сейсмічну активність магнітудою 4,5, 3,8, 4,3 і 4 бали за шкалою Ріхтера з 8 до 10 години ранку.
Після 10:00 послідував ще один поштовх магнітудою 4,7, відчутний навіть в Афінах. А о 14:00 сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 4,8 на південь від Аркесіні на Аморгосі.
Учора, 10 лютого, в цьому ж районі стався найпотужніший на даний момент землетрус - 5,3 бала. Вчені поки не можуть точно визначити, чи є він основним, оскільки серія землетрусів триває.
Після оголошення режиму надзвичайної ситуації в муніципалітеті Тіра Міністерство праці Греції представило заходи підтримки для працівників і бізнесу:
Призупинення трудових договорів. Компанії можуть тимчасово відсторонити співробітників із 1 лютого до 3 березня 2025 року. У цей період звільнення заборонені, а після закінчення терміну роботодавці зобов'язані зберегти робочі місця.
Директор Афінського геодинамічного інституту Василіс Карастатіс заявив, що ситуація залишається в межах очікуваної сейсмічної активності. Своєю чергою, професор Константінос Сінолакіс назвав три можливі сценарії розвитку подій:
За словами вчених, вулкан уже демонструє ознаки пробудження - з літа 2024 року його поверхня піднялася на 3 см. Однак це не означає неминучого виверження.
Грецька влада направила додаткові сили в постраждалий регіон:
Фахівці продовжують аналізувати дані, а населенню рекомендують зберігати пильність.
Нагадаємо, що у середу ввечері та вранці в четвер, біля грецького острова Санторіні сталися два потужні землетруси магнітудою 5,2 та 4,7 бала. Це стало причиною евакуації більше ніж 11 тисяч осіб.