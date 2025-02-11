Серия землетрясений в Греции: ученые не исключают активность вулкана

В Греции продолжается серия землетрясений, самое мощное из которых достигло 5,3 балла. По словам ученых, вулкан уже демонстрирует признаки пробуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на H Kaohmepinh.
Сегодня утром между островами Аморгос и Санторини произошло несколько мощных землетрясений, вызвавших беспокойство среди жителей и ученых. Геодинамический институт зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 4,5, 3,8, 4,3 и 4 балла по шкале Рихтера с 8 до 10 часов утра.
После 10:00 последовал еще один толчок магнитудой 4,7, ощутимый даже в Афинах. А в 14:00 сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 к югу от Аркесини на Аморгосе.
Вчера, 10 февраля, в этом же районе произошло самое мощное на данный момент землетрясение - 5,3 балла. Ученые пока не могут точно определить, является ли оно основным, поскольку серия землетрясений продолжается.
После объявления режима чрезвычайной ситуации в муниципалитете Тира Министерство труда Греции представило меры поддержки для работников и бизнеса:
Приостановление трудовых договоров. Компании могут временно отстранить сотрудников с 1 февраля до 3 марта 2025 года. В этот период увольнения запрещены, а по истечении срока работодатели обязаны сохранить рабочие места.
Директор Афинского геодинамического института Василис Карастатис заявил, что ситуация остается в пределах ожидаемой сейсмической активности. В свою очередь, профессор Константинос Синолакис назвал три возможных сценария развития событий:
По словам ученых, вулкан уже демонстрирует признаки пробуждения - с лета 2024 года его поверхность поднялась на 3 см. Однако это не означает неизбежного извержения.
Греческие власти направили дополнительные силы в пострадавший регион:
Специалисты продолжают анализировать данные, а населению рекомендуют сохранять бдительность.
Напомним, что в среду вечером и утром в четверг, возле греческого острова Санторини произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,2 и 4,7 балла. Это стало причиной эвакуации более 11 тысяч человек.