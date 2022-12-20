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Серія А запровадить революційне нововведення ЧС-2022: відомі терміни

Фото: Система напівавтоматичного визначення офсайду працюватиме в Італії (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Італійські футбольні функціонери вирішили використовувати технологію напівавтоматичного визначення положення поза грою у поєдинках національної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFTV.

Напівавтоматична система фіксації офсайду працюватиме в Серії А з кінця січня. Нововведення чудово зарекомендувало себе на чемпіонаті світу-2022, який щойно завершився в Катарі.

Запровадження системи анонсував президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна. Прем'єрний матч із передовою технологією – поєдинок "Болоньї" проти "Спеції" 27 січня. Дата обрана невипадково. Саме цією зустріччю на "Ренато Даль'Ара" розпочнеться друге коло чемпіонату.

Натомість із вимушеної паузи через ЧС-2022 Серія А повернеться 4 січня. Команди національної першості зіграють матчі 16-го туру. Перший поєдинок – домашній для "Салернітани" матч проти "Мілана".

Система напівавтоматичного визначення офсайдів з'явилася перед Мундіалем. Головний принцип її роботи – передавання штучним інтелектом у режимі реального часу інформації арбітрам про положення поза грою. Технологія побудована на роботі спеціальних камер і чіпів у м'ячах.

До слова, напередодні Аргентина здолала збірну Франції в серії пенальті у фіналі ЧС-2022.

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