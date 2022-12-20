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Серия А введет революционное нововведение ЧМ-2022: известны сроки

Фото: Система полуавтоматического определения офсайда будет работать в Италии (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Итальянские футбольные функционеры решили использовать технологию полуавтоматического определения положения вне игры в поединках национального первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFTV.

Полуавтоматическая система фиксации офсайда будет работать в Серии А с конца января. Нововведение прекрасно зарекомендовало себя на только что завершившемся в Катаре чемпионате мира-2022.

Введение системы анонсировал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. Премьерный матч с передовой технологией – поединок "Болоньи" против "Специи" 27 января. Дата выбрана не случайно. Именно этой встречей на "Ренато Даль'Ара" начнется второй круг чемпионата.

В свою очередь из вынужденной паузы из-за ЧМ-2022 Серия А вернется 4 января. Команды национального первенства сыграют матчи 16-го тура. Первый поединок – домашний для "Салернитаны" матч против "Милана".

Система полуавтоматического определения офсайдов появилась перед Мундиалем. Главный принцип ее работы – передача искусственным интеллектом в режиме реального времени информации арбитрам о положении вне игры. Разработка построена на работе особых камер и чипов в мячах.

К слову, ранее Аргентина одолела сборную Франции в серии пенальти в финале ЧМ-2022.

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