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Серія вибухів у Харкові: окупанти обстріляли Київський район

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Харків, Неділя 07 серпня 2022 23:13
Серія вибухів у Харкові: окупанти обстріляли Київський район Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти обстріляли Київський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ігоря Терехова.

Щонайменше було сім вибухів.

"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що не буде", - написав Терехов.

Нагадаємо, що вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.

Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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