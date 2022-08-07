Серія вибухів у Харкові: окупанти обстріляли Київський район

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ігоря Терехова .

Щонайменше було сім вибухів.

"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що не буде", - написав Терехов.

Нагадаємо, що вночі Харків двічі обстрілювали ракетами.

Також, харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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