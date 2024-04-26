Серія вибухів, жертва та поранені. РФ обстріляла Білопілля

Російські війська 26 квітня обстріляли Білопілля Сумської області. Пролунала ціла серія вибухів, є загибла та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні, 26 квітня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано 5 вибухів", - йдеться в повыдомленні.
Попередньо, за даними ОВА, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.
26 квітня російські війська обстріляли Дергачі Харківського району, Суми та Нікополь Дніпропетровської області.
Так, під час авіаудару по Сумах є влучання в об'єкт промисловості. А в Дергачах та Нікополі серед постраждалих - діти. Зокрема, серед чотирьох постраждалих у Дергачах - троє неповнолітніх. А у Нікополі поранення отримав 9-річний хлопчик.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла Білопілля Сумської області і 17 квітня. Тоді був поранений чоловік.
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