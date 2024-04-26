Серія вибухів, жертва та поранені. РФ обстріляла Білопілля

"Сьогодні, 26 квітня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано 5 вибухів", - йдеться в повыдомленні.

Попередньо, за даними ОВА, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення.

Наслідки атаки

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Обстріли України

26 квітня російські війська обстріляли Дергачі Харківського району, Суми та Нікополь Дніпропетровської області.

Так, під час авіаудару по Сумах є влучання в об'єкт промисловості. А в Дергачах та Нікополі серед постраждалих - діти. Зокрема, серед чотирьох постраждалих у Дергачах - троє неповнолітніх. А у Нікополі поранення отримав 9-річний хлопчик.

Нагадаємо, армія РФ обстріляла Білопілля Сумської області і 17 квітня. Тоді був поранений чоловік.