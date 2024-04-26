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Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом: постраждали діти

Харків, П'ятниця 26 квітня 2024 11:32
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Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом: постраждали діти Фото: через обстріл Дергачів 26 квітня постраждали діти (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 26 квітня атакували місто Дергачі Харківського району, використавши КАБи. Загорівся двоповерховий будинок, постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей", - розповів він.

За даними голови ОВА, дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами. Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку", - додав Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла

Трохи пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дергачах збільшилася до чотирьох людей.

"Хлопчик 4 роки та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес", - додав глава ОВА.

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