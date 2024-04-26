ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія з артилерії вдарила по Нікополю: серед поранених дитина (фото)

Нікополь, П'ятниця 26 квітня 2024 12:35
UA EN RU
Росія з артилерії вдарила по Нікополю: серед поранених дитина (фото) Фото: Росія з артилерії вдарила по Нікополю, серед поранених дитина (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 26 квітня. Двоє людей поранені, в тому числі 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя", - розповів голова ОВА.

За його даними, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.

"Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед потерпілих - й чоловік 42 років", - додав Лисак.

Наслідки обстрілу Нікополя 26 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім цього, у місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Справа в тому, що місто від тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області розташоване на відстані ширини річки Дніпро.

Росія з артилерії вдарила по Нікополю: серед поранених дитина (фото)

Саме тому загарбники постійно атакують населений пункт. Наприклад, 4 березня РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали, але почалася пожежа та є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме