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Серія вибухів прогриміла в Херсонській області

Фото: на Херсонщині пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Сильні вибухи чули у Херсоні та у тимчасово окупованому Каховському районі, який окупанти обстрілюють з позицій на півдні.

Крім того, у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.

Нагадаємо, у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога при цьому в місті не була оголошена.

Також ми писали, що вчора росіяни вкотре обстріляли Херсон. Снаряди потрапили до житлового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська область