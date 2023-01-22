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Серія вибухів прогриміла в Херсонській області

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Херсонська область, Неділя 22 січня 2023 00:41
Серія вибухів прогриміла в Херсонській області Фото: на Херсонщині пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонській області вночі 22 січня пролунала серія вибухів, російські війська застосували важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Сильні вибухи чули у Херсоні та у тимчасово окупованому Каховському районі, який окупанти обстрілюють з позицій на півдні.

Крім того, у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.

Нагадаємо, у Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога при цьому в місті не була оголошена.

Також ми писали, що вчора росіяни вкотре обстріляли Херсон. Снаряди потрапили до житлового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

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Херсонська область
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