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Серия взрывов прогремела в Херсонской области

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Херсонська область, Воскресенье 22 января 2023 00:41
Серия взрывов прогремела в Херсонской области Фото: в Херсонской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонской области ночью 22 января прогремела серия взрывов, российские войска применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сильные взрывы слышали в Херсоне и во временно оккупированном Каховском районе, который оккупанты обстреливают с позиций с юга.

Кроме того, во временно оккупированном Раденске слышат залпы и сразу прилеты.

Напомним, в Херсоне утром в субботу, 21 января, прогремели взрывы. Воздушная трвевога при этом в городе объявлена не была.

Также мы писали, что вчера россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

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Херсонская область
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