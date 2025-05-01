Сергій Стерненко: що відомо про волонтера та напади на нього

Освіта

Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області в сім'ї прикордонника та вчительки.

У червні 2016 року закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю "Правознавство" (молодший спеціаліст з права).

У 2019 році закінчив Одеський університет імені Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

У 2022 році закінчив магістратуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

Кар'єра та громадська діяльність

З 2014 року Стерненко займався адмініструванням та створенням мережевих спільнот. Працював також юрисконсультом у компанії "Оскар Т".

У січні 2014 року юнак приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом - очолив його. Брав також активну участь у Революції Гідності в Києві (зокрема у протистояннях на вулиці Грушевського 20 лютого 2014 року).

У березні 2014 року - після створення в Одесі "Правого сектору" - очолив його обласний центр.

Стерненко під час одного із заходів (фото: facebook.com/sternenko)

Був безпосереднім учасником та організатором закриття наркоточок із реалізації спайсу в Одесі. Брав участь (разом з іншими активістами) у "сміттєвій люстрації" Нестора Шуфрича, який приїхав до Одеси на засідання партії "Опозиційний блок".

З ініціативи Стерненка було також зірвано кілька десятків концертів російських та українських поп-зірок, які підтримали окупацію Криму та виступали там чи на окупованому Донбасі.

5 лютого 2017 року склав повноваження голови та залишив "Правий сектор".

18 листопада 2017 року Стерненко був одним з учасників акції проти забудови частини території Міського саду Одеси - Літнього театру. Коли дізнався, що його підозрюють в організації масових заворушень під час акції проти забудови - сам прийшов до поліції.

24 листопада Одеський Приморський районний суд обрав активісту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

Суму застави вніс голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, однак апеляційний суд заставу скасував (ухваливши рішення про особисте зобов'язання).

У квітні 2018 року Сергій Стерненко разом з однодумцями створив в Одесі громадську організацію "Небайдужі".

Після серії замахів, скоєних на нього, Стерненко переїхав до Києва.

Нині займається волонтерством, організовує збори на допомогу Сил оборони України. Веде відеоблог на YouTube, де розповідає, зокрема, про події в Україні.

Сергій Стерненко (фото: facebook.com/sternenko)

Напади та кримінальні справи

У лютому 2018 року на Стерненка було здійснено напад біля його будинку в Одесі. Тоді він тиждень провів у лікарні, а нападників знайти так і не вдалось.

Наступний напад стався 1 травня 2018 року, коли уродженець Казахстану Абзал Баймукашев вистрілив Стерненку в шию з травматичного пістолета.

У 2023 році нападник отримав 10 років позбавлення волі.

Наприкінці травня 2018 року відбувся третій напад на Стерненка. Тоді активіст отримав струс мозку й різану рану руки та сам поранив одного з нападників - Івана Кузнєцова (який через це помер).

Іншого нападника - Олександра Ісайкула - поліція затримала впродовж доби.

У грудні 2023 року Приморський районний суд закрив справу про самозахист та зняв зі Стерненка всі звинувачення в умисному вбивстві.

Стерненко на одному із судових засідань (фото: facebook.com/sternenko)

Крім того, активіста підозрювали у викраденні у 2015 році депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича, який керував одеським відділенням проросійської партії "Родина".

Тоді Стерненка звинувачували також у розбої та незаконному зберігання зброї.

Спершу громадському діячеві призначили понад 7 років в'язниці з конфіскацією половини майна. Проте пізніше апеляційний суд постановив, що термін притягнення до відповідальності за викрадення сплив, тому у 2021 році Стерненко отримав рік умовно за зберігання одного патрона.