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Минфин рассказал, сколько Украина может получить финансовой помощи до конца года

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина за время войны получила около 13 миллиардов долларов финансовой помощи. В июне привлекли 4,4 миллиарда долларов, а до конца года общая сумма иностранного финансирования должна достичь 17 миллиардов долларов с учетом уже полученных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра финансов Сергея Марченко в эфире национального телемарафона.

"В этом месяце получим или ожидаем более 3 млрд долларов. До конца года планируем получить от 16 млрд долларов до 17 млрд долларов с учетом уже прошлых траншей", - заявил Марченко.

Чиновник сообщил, что правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в пределах 5 миллиардов долларов и постепенно снижает этот показатель. Также министр добавил, что сейчас прекратить финансирование государственного бюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций невозможно.

"Военную кампанию мы можем финансировать либо за счет налогов, либо за счет, в частности, выкупа облигаций Нацбанком. Это временно вынужденный шаг в условиях, когда мы воюем", - пояснил министр.

Напомним, ранее министр финансов Марченко призвал страны G20 усилить поддержку бюджета Украины. Он заявил, что сейчас Украина в состоянии войны нуждается в любой помощи.

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