Министр финансов призвал страны G20 усилить поддержку бюджета Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал усилить финансовую поддержку госбюджета в условиях полномасштабной агрессии России. Он также отметил, что воюющая страна нуждается в любой финансовой помощи.

"Чтобы победить в этой войне и остановить надвигающийся кризис, мир должен забыть об отличиях между странами и скоординировать действия, чтобы остановить войну и заставить Россию вывести свои войска из суверенной территории Украины. Для того чтобы мы могли продолжать предоставлять все необходимые услуги нашему населению, призываем выделить часть своих ресурсов в любой форме для нужд бюджета Украины", - призвал Марченко.

Обращаясь к лидерам финансового мира, он подчеркнул, что последствия войны ощущают не только Украина. Война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряется инфляция и снижаются доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок во всем мире.