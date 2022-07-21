RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінфін розповів, скільки Україна може отримати фінансової допомоги до кінця року

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна за час війни отримала близько 13 мільярдів доларів фінансової допомоги. У червні залучили 4,4 мільярди доларів, а до кінця року загальна сума іноземного фінансування має сягнути 17 мільярдів доларів з урахуванням вже отриманих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі національного телемарафону.

"На цей місяць отримаємо або очікуємо понад 3 млрд доларів. До кінця року плануємо отримати від 16 млрд доларів до 17 млрд доларів із урахуванням вже минулих траншів", - заявив Марченко.

Чиновник повідомив, що уряд намагається утримувати щомісячний дефіцит бюджету в межах 5 мільярдів доларів і поступово знижує цей показник. Також міністр додав, що наразі припинити фінансування державного бюджету Національним банком за рахунок викупу військових облігацій неможливо.

"Військову кампанію ми можемо фінансувати або за рахунок податків, або за рахунок, зокрема, викупу облігацій Нацбанком. Це тимчасово вимушений крок в умовах, коли ми воюємо", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Марченко закликав країни G20 посилити підтримку бюджету України. Він заявив, що наразі Україна у стані війни потребує будь-якої допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКурс долараДопомога УкраїніВійна в Україні