Кто такой Сергей Ионушас: что известно о кандидате в генпрокуроры

Сергей Ионушас является главным кандидатом на пост генерального прокурора Украины. Подробнее о том кто он такой, чем занимался и откуда пришел в политику - в материале РБК-Украина.

Почему Рада меняет генпрокурора

В Верховной Раде пройдет голосование за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Основные претензии к главе ГПУ - недостаточная активность в расследовании дел топ-чиновников.

“Не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни резонансное досудебное расследование, а также - по топ-чиновников не доведено до конца, ни обвинительного акта по таким делам в суд не направлена и, как следствие , приговоров судом вынесено”, - сказано в пояснительной записке к постановлению о выражении недоверия.

В частности, в Раде недовольны состоянием дел Олега Гладковского, Андрея Садового, Екатерины Гандзюк, Вадима Альперина и дочерних компаний Burisma.

Как следствие выражения недоверия - Руслан Рябошапка должен уйти в отставку.

Кто такой Сергей Ионушас

Главным кандидатом на должность генерального прокурора является народный депутат от фракции “Слуга Народа” Сергей Ионушас.

Фото: Сергей Ионушас (1facebook com sergii ion)

Образование. По специальности Ионушас - юрист. Учился в Национальной юридической академии им.Ярослава Мудрого, затем в Институте интеллектуальной собственности, а также в Институте международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

Карьера. Сергей Ионушас работал адвокатом и юристом. Является патентным поверенным, членом Ассоциации адвокатов и Ассоциации юристов Украины.

До того, как прошел в Раду на парламентских выборах 2019 года, Ионушас руководил юридической фирмой “Гелеон”. Эта фирма представляла интересы студии “Квартал 95”.

Политическая деятельность. Во время президентской кампании, Ионушас был доверенным лицом Владимира Зеленского. Будущий президент представлял его как члена “ЗеКоманды”, отвечающего за сферу правосудия.

На выборах в Раду 2019 года прошел в парламент по списку “Слуги народа” под номером 38.

В Раде он занимает должность замглавы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.