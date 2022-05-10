Серьезный шаг к автокефалии. Вселенский патриархат признал православную церковь Македонии

Вселенский патриархат признал Охридскую архиепископию в Северной Македонии. Такое решение принял Священный Синод 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата, секретаря Священного Синода УПЦ КП Евстратия Зари.
"Это еще не решение об автокефалии, но серьезный шаг к нему, - рассказал он. - В настоящее время Церковь в Северной Македонии с точки зрения Вселенского Патриархата находится примерно в том же статусе, что и Православная Церковь Америки - не признается ее статус автокефалии, но признается законность ее иерархии, с которой установлено евхаристическое общение".
Заря добавил, что решения Вселенского Патриархата по поводу евхаристического единения касаются не собственно статуса Церкви, а отвергает решение СПЦ (Сербской православной церкви) относительно необоснованных отлучений клира и мирян.
Отметим, согласно распространенному коммюнике, Фанар принял эту церковь и ее главу, архиепископа Стефана, к евхаристическому общению, "исцеляя рану раскола, обливая маслом и вином рану наших православных братьев там".
В то же время Синод поручил Сербской церкви решить административные вопросы с церковью в Северной Македонии "в рамках канонического порядка и церковной традиции".
При этом Вселенский патриархат исключает термин "Македонская" и любые производные от него.
Напомним, в 1967 году Церковь в бывшей югославской республике Македония самостоятельно объявила свою автокефалию. Сербская Церковь, считавшая ее своей частью, не признала это решение, однако не отрицала статуса клира и верных.
В 2005 году, после провала переговоров двух Церквей, СПЦ приняла решение о лишении сана иерархии и отлучении мирян. Параллельно СПЦ образовала собственную иерархическую структуру, находящуюся де-факто на территории Сербии.
Как сообщалось, 6 января 2019 митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний провел совместную литургию с Константинопольским патриархом Варфоломеем и получил из его рук Томос - указ о фактической независимости новой церкви.