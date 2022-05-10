Серйозний крок до автокефалії. Вселенський патріархат визнав православну церкву Македонії

"Це ще не рішення про автокефалію, але серйозний крок до нього, - розповів він. - Нині Церква у Північній Македонії з точки зору Вселенського Патріархату перебуває приблизно в тому ж статусі, що і Православна Церква Америки - не визнається її статус автокефалії, але визнається законність її ієрархії, з якою встановлене євхаристійне спілкування".

Зоря додав, що рішення Вселенського Патріархату щодо євхаристійного єднання стосуються не власне статусу Церкви, а відкидає рішення СПЦ (Сербської православної церкви) щодо необґрунтованих відлучень кліру та мирян.

Відзначимо, згідно з поширеним комюніке, Фанар прийняв цю церкву і її голову, архієпископа Стефана, до євхаристійного спілкування, "зцілюючи рану розколу, обливаючи оливою та вином рану наших православних братів там".

Водночас Синод доручив Сербській церкві вирішити адміністративні питання із цервою в Північній Македонії "в рамках канонічного порядку та церковної традиції".

При цьому Вселенський патріархат виключає термін "Македонська" та будь-які похідні від нього.