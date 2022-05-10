Серйозний крок до автокефалії. Вселенський патріархат визнав православну церкву Македонії

Вселенський патріархат визнав Охридську архієпископію в Північній Македонії. Таке рішення ухвалив Священний Синод 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення єпископа Української православної церкви Київського патріархату, секретаря Священного Синоду УПЦ КП Євстратія Зорі.
"Це ще не рішення про автокефалію, але серйозний крок до нього, - розповів він. - Нині Церква у Північній Македонії з точки зору Вселенського Патріархату перебуває приблизно в тому ж статусі, що і Православна Церква Америки - не визнається її статус автокефалії, але визнається законність її ієрархії, з якою встановлене євхаристійне спілкування".
Зоря додав, що рішення Вселенського Патріархату щодо євхаристійного єднання стосуються не власне статусу Церкви, а відкидає рішення СПЦ (Сербської православної церкви) щодо необґрунтованих відлучень кліру та мирян.
Відзначимо, згідно з поширеним комюніке, Фанар прийняв цю церкву і її голову, архієпископа Стефана, до євхаристійного спілкування, "зцілюючи рану розколу, обливаючи оливою та вином рану наших православних братів там".
Водночас Синод доручив Сербській церкві вирішити адміністративні питання із цервою в Північній Македонії "в рамках канонічного порядку та церковної традиції".
При цьому Вселенський патріархат виключає термін "Македонська" та будь-які похідні від нього.
Нагадаємо, в 1967 році Церква в колишній югославській республіці Македонія самостійно оголосила свою автокефалію. Сербська Церква, яка вважала її своєю частиною, не визнала цього рішення, однак не заперечувала статусу кліру й вірних.
У 2005 році, після провалу переговорів двох Церков, СПЦ ухвалила рішення про позбавлення сану ієрархії та відлучення мирян. Паралельно СПЦ утворила власну ієрархічну структуру, яка знаходиться де-факто на території Сербії.
Як повідомлялось, 6 січня 2019 року митрополит Київський і Всієї України Епіфаній провів спільну літургію з Константинопольським патріархом Варфоломієм і отримав з його рук Томос - указ про фактичну незалежність нової церкви.