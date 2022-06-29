Серена Уильямс анонсировала участие в US Open после вылета из Уимблдона

После вылета из Уимблдонского турнира-2022 Серена Уильямс с оговорками намекнула на продолжение карьеры в туре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA .

После поражения на старте травяного мэйджора теннисистка вынуждена была отвечать на вопросы о продолжении карьеры. Американка откровенно рассказала, что далеко идущих планов нет и будет оценивать свое самочувствие.

"У меня большое желание тренироваться. После такого матча я думаю: "Да, Серена, все получится, если этого захочешь ты". У меня есть сильная мотивация, чтобы добавить и сыграть дома", – заявила Уильямс-младшая.

Накануне 23-разовая победительница турниров "Большого шлема" провела трехчасовой поединок с француженкой Тан. Уильямс в борьбе проиграла первый сет (5:7), сверхуверенно взяла второй (6:1), а в третьей партий досадно уступила на тай-брейке (7:10).

Открытый чемпионат США начнется 29 августа. Уильямс за годы карьеры 6 раз побеждала на US Open.