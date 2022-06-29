Серена Уильямс проиграла в первом раунде Уимблдона-2022

Более трехчасовой поединок Серены Уильямс против француженки Армони Тан на Уимблдонском турнире 2022 года завершился поражением титулованной американки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Серена Уильямс – Тан – 2:1 (5:7, 6:1, 6:7)

В первом круге семикратной победительницы травяного мэйджора противостояла 115-я ракетка мира Армони Тан. Француженка начала мощно, взяв два стартовых гейма. Именно во время их проявился и главный недостаток в игре Уильямс – избыток желания, который вместе с неоптимальными кондициями часто мешал американке.

Так экс-лидер рейтинга WTA перехватила инициативу и уже вела 4:2, как вдруг начала ошибаться, в "качелях" проиграла свою подачу и отдала первый сет (5:7). Зато во второй партии Уильямс реабилитировалась перед фанатами сполна.

Начала легендарная теннисистка с выигранного всухую гейма. Дальше 20 минут боролась за свой ключевой момент – брейк. Когда же сопротивление Тан Уильямс-младшая сломала, то уверенно полетела к победе в сете. На этом пути сопернице удалось взять только гейм.

Наконец-то третий сет получился самым равным в матче. Уильямс и Тан не давали друг другу оторваться в счете хотя бы на два пункта. Проиграв по одной собственной подаче, они подошли к финалу противостояния со счетом 4:4. Здесь соперницы обменялись брейками и довели дело до тай-брейка, где Уильямс взяла 4 очка подряд, но затем притормозила и таки уступила (7:10).

В следующем раунде Вильямс встретится с испанкой Саррой Соррибес Тормо. Сеянная под 32-м номером теннисистка в 1/64 финала легко одолела американку Кристину Макхейл (6:2, 6:1).