ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ястремская первой из украинок покинула Уимблдон-2022

Новина українською →
Соединенное Королевство, Вторник 28 июня 2022 19:07
Ястремская первой из украинок покинула Уимблдон-2022 Фото: Даяна Ястремская (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Свои выступления на Уимблдонском турнире в этом году завершила Даяна Ястремская. Украинка прекратила выступления после первого круга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Богдан – Ястремская – 2:0 (6:2, 6:2)

22-летняя теннисистка фактически без шансов уступила опытной Ане Богдан. Румынка справилась с сопротивлением Ястремской за минимально возможные два сета.

Украинка провалила дебют (0:4) и уже не смогла вернуться в игру в первой партии. Даже немного сократив отрыв (2:5), Ястремская без боя сдалась в следующем – 0:40.

Чуть больше борьбы вышло во втором сете. Соперницы уверенно брали свои подачи и уступали на чужих. Но при счете 2:2 Богдан оформила первый брейк-пойнт, а затем взяла и следующую подачу от Ястремской с яростным сопротивлением украинки (7 раз счет был равным).

Отойти от такого удара украинская теннисистка уже не смогла и проиграла второй сет. Итоговая статистика ярко доказывает, что поражение Ястремской было неотвратимым – 6 двойных и 34 непринужденных ошибок в двух партиях лишили всех шансов на победу.

К слову, украинка Костюк волевой победой над британкой Суон получила место в 1/32 финала Уимблдона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен