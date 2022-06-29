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Серена Вільямс анонсувала участь в US Open після вильоту з Вімблдона

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Середа 29 червня 2022 12:30
Серена Вільямс анонсувала участь в US Open після вильоту з Вімблдона Фото: Серена Вільямс на Вімблдоні-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Після вильоту з Вімблдонського турніру-2022 Серена Вільямс із обмовками натякнула на продовження кар'єри в турі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Після поразки на старті трав'яного мейджора тенісистка прогнозовано змушена була відповідати на запитання щодо продовження кар'єри. Американка відверто розповіла, що далекосяжних планів немає і оцінюватиме своє самопочуття.

"У мене велике бажання тренуватися. Після такого матчу я думаю: "Так, Серено, все вийде, якщо цього захочеш ти". Маю сильну мотивацію, щоб додати та зіграти вдома", – заявила Вільямс-молодша.

Напередодні 23-разова переможниця турнірів "Великого шолома" провела понад 3-годинний поєдинок із француженкою Тан. Вільямс у боротьбі програла перший сет (5:7), надупевнено взяла другий (6:1), а в третій партій прикро поступилася на тай-брейку (7:10).

Відкритий чемпіонат США цьогоріч розпочнеться 29 серпня. Вільямс за роки кар'єри 6 разів перемагала на US Open.

До слова, українка Ястремська програла румунці Богдан і покинула Вімблдонський турнір.

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