У Середземному морі вибухнув танкер "тіньового флоту" РФ: у ГУР розповіли деталі

Що відомо про вибух танкера

Вчора, 30 червня, стало відомо, що нафтовий танкер Vilamoura, який перевозив 1 млн барелів нафти, вибухнув біля берегів Лівії.

За даними консалтингової компанії Vanguard Tech, від початку року аналогічні вибухи сталися ще з чотирма суднами. Усі вони раніше заходили в російські порти.

Після таких інцидентів судновласники почали використовувати водолазів і підводні дрони для перевірки обшивки суден на наявність мін та інших загроз.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, днями уряд Британії ввів пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.

Зауважимо, що, за даними ГУР, станом на минулий місяць російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.

Також наприкінці травня цього року Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною "тіньового флоту" РФ і відповідають за транспортування російської нафти.

Окрім того, у червні Австралія вперше вдарила по "тіньовому" флоту Кремля. Десятки танкерів, які фінансували війну, тепер під санкціями.

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