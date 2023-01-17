ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Середняк УПЛ провів "народний відбір" новачків: три переможці поборються за контракт

Новость на русском →
Рівне, Вівторок 17 січня 2023 16:50
Середняк УПЛ провів "народний відбір" новачків: три переможці поборються за контракт Фото: Юрій Вірт отримав у розпорядження трьох потенційних новачків (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Про завершення відкритого відбору футболістів відрапортував рівненський "Верес". Через селекційне сито пройшов 921 претендент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб десятої команди Прем'єр-ліги визначився з трьома переможцями конкурсу. Із 18 січня вони розпочнуть тренування з першою командою "Вереса".

Лави колективу Юрія Вірта поповнять Іван Мруга, Влад Тишинінов і Павло Березянський. Вони найбільше вразили під час чотириденного відбору, який організували на синтетичних полях тренувальної бази "Вереса" та стадіоні "Імпульс". Учасники конкурсу змагалися в п'яти вправах: обіграш один в один, "квадрат", удари на техніку, ведення м'яча на швидкості та двостороння гра.

Заявки на "народний відбір" подали і аматори, і професіонали. Зокрема, певний досвід мають і переможця. Тишинінов колись захищав кольори "Тростянця" в Другій лізі, а Березянський виступав у першоліговому "Миколаєві" в сезоні 2020/21. Мруга натомість виховувався в структурі київського "Динамо".

Перше коло УПЛ "Верес" завершив на 10-й сходинці. Рівняни набрали 17 очок і закінчили осінню частину чемпіонату серією з чотирьох поразок поспіль. Зате розпочала сезон команда Вірта з трьох перемог у чотирьох турах.

До слова, київське "Динамо" продало вінгера Циганкова в чемпіонат Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ