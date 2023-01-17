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Середняк УПЛ провел "народный отбор" новичков: три победителя будут бороться за контракт

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Ровно, Вторник 17 января 2023 16:50
Середняк УПЛ провел "народный отбор" новичков: три победителя будут бороться за контракт Фото: Юрий Вирт получил в распоряжение трех потенциальных новичков (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорцив

О завершении открытого отбора футболистов отрапортовал ровненский "Верес". Через селекционное сито прошел 921 претендент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тренерский штаб десятой команды Премьер-лиги определился с тремя победителями конкурса. С 18 января, они начнут тренировки с первой командой "Вереса".

Ряды коллектива Юрия Вирта пополнят Иван Мруга, Влад Тишининов и Павел Березянский. Они больше всего поразили во время четырехдневного отбора, организованного на синтетических полях тренировочной базы "Вереса" и стадиона "Импульс". Участники конкурса соревновались в пяти упражнениях: обыгрыш один в один, "квадрат", удары на технику, ведение мяча на скорости и двусторонняя игра.

Заявки на "народный отбор" подали и любители, и профессионалы. В частности, определенный опыт есть и победитель. Тишининов когда-то защищал цвета "Тростянца" во Второй лиге, а Березянский выступал в перволиговом "Николаеве" в сезоне 2020/21. Мруга воспитывался в структуре киевского "Динамо".

Первый круг УПЛ "Верес" завершил на 10-й строчке. Ровенчане набрали 17 очков и закончили осеннюю часть чемпионата серией из четырех поражений подряд. Зато начала сезон команда Вирта с трех побед в четырех турах.

К слову, киевское "Динамо" продало вингера Цыганкова в чемпионат Испании.

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