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Середняк УПЛ підсилився форвардом із чемпіонату Швейцарії

Черкаси, Субота 17 серпня 2024 12:54
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Середняк УПЛ підсилився форвардом із чемпіонату Швейцарії Фото: Френсіс Момо (праворуч) у лавах "Грассхоппера" (gcz.ch)
Автор: Антон Федорців

Нігерійський нападник Френсіс Момо змінив швейцарський "Грассхоппер" на черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

23-річний африканець поповнив лави "насінників". Команда Андреса Карраско заявила новачка на змагання в Прем'єр-лізі.

Момо підписав із ЛНЗ контракт на 3 роки. У новій команді він виступатиме під 22-м номером. "Насінникам" форвард дістався безкоштовно, оскільки переїхав у чемпіонат України на правах вільного агента.

У минулому сезоні Момо провів 28 матчів у швейцарській Суперлізі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. У складі "коників" він відіграв 5 років. Виховав африканця нігерійський "Хартленд".

ЛНЗ на старті сезону 2024/25

"Насінники" розпочали чемпіонат із мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом". Єдиний м'яч оформив Марк Ассінор.

У другому ж турі ЛНЗ удома поступився "Олександрії" (0:2). У третьому турі команда Карраско прийме львівський "Рух" (18 серпня), а ще за тиждень зустрінеться зі львівськими "Карпатами" (26 серпня).

Новачками "насінників" у літнє трансферне вікно стали 1 українець та ще троє легіонерів. Хавбек Ілля Путря прийшов вільним агентом із одеського "Чорноморця". Натомість придбали нападника Ассінора (230 тисяч євро), оборонця Айді Дайко (200 тисяч) та орендували опорника Матея Ангелова.

До слова, напередодні "Чорноморець" мінімально здолав "Колос" на домашній арені.

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