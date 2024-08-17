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Середняк УПЛ усилился форвардом из чемпионата Швейцарии

Черкассы, Суббота 17 августа 2024 12:54
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Середняк УПЛ усилился форвардом из чемпионата Швейцарии Фото: Фрэнсис Момо (справа) в рядах "Грассхоппера" (gcz.ch)
Автор: Антон Федорцив

Нигерийский нападающий Фрэнсис Момо сменил швейцарский "Грассхоппер" на черкасский ЛНЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

23-летний африканец пополнил ряды "семенников". Команда Андреса Карраско заявила новичка на соревнования в Премьер-лиге.

Момо подписал с ЛНЗ контракт на 3 года. В новой команде он будет выступать под 22-м номером. "Семенникам" форвард достался бесплатно, поскольку переехал в чемпионат Украины по правам свободного агента.

В прошлом сезоне Момо провел 28 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативных передачи. В составе "кузнечиков" он отыграл 5 лет. Воспитал африканца нигерийский "Хартленд".

ЛНЗ на старте сезона 2024/25

"Семенники" начали чемпионат по минимальной победе над киевским "Левым Берегом". Единственный мяч оформил Марк Ассинор.

Во втором же туре ЛНЗ дома уступил "Александрии" (0:2). В третьем туре команда Карраско примет львовский "Рух" (18 августа), а еще через неделю встретится со львовскими "Карпатами" (26 августа).

Новичками "семенников" в летнее трансферное окно стали 1 украинец и еще трое легионеров. Хавбек Илья Путря пришел свободным агентом из одесского "Черноморца". Приобрели же нападающего Ассинора (230 тысяч евро), защитника Айди Дайко (200 тысяч) и арендовали опорника Матея Ангелова.

К слову, накануне "Черноморец" минимально одолел "Колос" на домашней арене.

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