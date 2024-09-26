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Середняк УПЛ із проблемним газоном розвантажив календар

Фото: Газон "Ворскли" викликав чимало нарікань (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" найближчим часом не гратиме матчі чемпіонату України в рідному місті. Щоправда, таке рішення анонсувало житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

"Зелено-білі" домовилися з "Поліссям" про перенесення поєдинку 9-го туру Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в Житомирі 6 жовтня.

"Матч 9-го туру було перенесено в Житомир. Додаткову інформацію стосовно продажу квитків повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами в наших соцмережах", – ідеться в заяві "поліських вовків".

"Ворскла" не повернеться на рідний стадіон мінімум до 19 жовтня. На базову дату 10-го туру запланований домашній матч полтавців проти "Олександрії". Востаннє "зелено-білі" грали вдома 15 вересня проти львівського "Руха" (0:0).

Стадіон "Ворскла" імені Бутовського

У новому сезоні команда Сергія Долганського тричі зіграла на домашній арені. З кожним новим поєдинком газон стадіону ставав гіршим.

У 6-му турі якість покриття вщент розкритикували футболісти та тренерський штаб "Руха". На критику зреагував президент УПЛ Євген Дикий. Він оголосив про створення спільно з комітетом з питань стадіонів спеціальної комісії для оцінки стану газону в Полтаві.

Як наслідок, 17 вересня "Ворскла" відзвітувала про старт заміни газону на арені. Стадіон із понад 50-річною історією належить громаді міста.

 

 

До слова, напередодні "Шахтар" і "Рух" розділили призи туру Прем'єр-ліги.

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