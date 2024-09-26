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Середняк УПЛ с проблемным газоном разгрузил календарь

Фото: Газон "Ворсклы" вызвал немало нареканий (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" в ближайшее время не будет играть матчи чемпионата Украины в родном городе. Правда, такое решение анонсировало житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

"Зелено-белые" договорились с "Полесьем" о переносе поединка 9-го тура Премьер-лиги. Матч состоится в Житомире 6 октября.

"Матч 9-го тура был перенесен в Житомир. Дополнительную информацию о продаже билетов сообщим позже. Следите за новостями в наших соцсетях", – говорится в заявлении "полесских волков".

"Ворскла" не вернется на родной стадион минимум до 19 октября. На базовую дату 10-го тура запланирован домашний матч полтавчан против "Александрии". Последний раз "зелено-белые" играли дома 15 сентября против львовского "Руха" (0:0).

Стадион "Ворскла" имени Бутовского

В новом сезоне команда Сергея Долганского трижды сыграла на домашней арене. С каждым новым поединком газон стадиона становился хуже.

В 6-м туре качество покрытия полностью раскритиковали футболисты и тренерский штаб "Руха". На критику среагировал президент УПЛ Евгений Дикий. Он объявил о создании совместно с комитетом по стадионам специальной комиссии для оценки состояния газона в Полтаве.

Как следствие, 17 сентября "Ворскла" отчиталась о старте замены газона на арене. Стадион с более чем 50-летней историей принадлежит общине города.

 

 

К слову, накануне "Шахтер" и "Рух" разделили призы тура Премьер-лиги.

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