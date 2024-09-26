Середняк УПЛ с проблемным газоном разгрузил календарь

Полтавская "Ворскла" в ближайшее время не будет играть матчи чемпионата Украины в родном городе. Правда, такое решение анонсировало житомирское "Полесье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
"Зелено-белые" договорились с "Полесьем" о переносе поединка 9-го тура Премьер-лиги. Матч состоится в Житомире 6 октября.
"Матч 9-го тура был перенесен в Житомир. Дополнительную информацию о продаже билетов сообщим позже. Следите за новостями в наших соцсетях", – говорится в заявлении "полесских волков".
"Ворскла" не вернется на родной стадион минимум до 19 октября. На базовую дату 10-го тура запланирован домашний матч полтавчан против "Александрии". Последний раз "зелено-белые" играли дома 15 сентября против львовского "Руха" (0:0).
В новом сезоне команда Сергея Долганского трижды сыграла на домашней арене. С каждым новым поединком газон стадиона становился хуже.
В 6-м туре качество покрытия полностью раскритиковали футболисты и тренерский штаб "Руха". На критику среагировал президент УПЛ Евгений Дикий. Он объявил о создании совместно с комитетом по стадионам специальной комиссии для оценки состояния газона в Полтаве.
Как следствие, 17 сентября "Ворскла" отчиталась о старте замены газона на арене. Стадион с более чем 50-летней историей принадлежит общине города.
К слову, накануне "Шахтер" и "Рух" разделили призы тура Премьер-лиги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.