UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Середняк Суперліги знявся з чемпіонату після землетрусу в Туреччині

Фото: "Хатайспор" перед матчем із "Касимпашою" 5 лютого (facebook.com/Hatayspor)
Автор: Антон Федорців

Нещодавній руйнівний землетрус у Туреччині завдав неабиякого удару і по тамтешньому спорту. Місцевий "Хатайспор" вирішив завершити виступи в сезоні 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanatik.

Керівництво "біло-бордових" відмовилося від продовження участі в чемпіонаті Туреччини. Зняття "Хатайспора" з турніру підтвердив президент місцевої федерації Мехмет Бююкекші.

"Хатайспор" сьогодні надіслав нам листа. У ньому йдеться про те, що клуб не гратиме свої поєдинки цього сезону. Також хоче знятися з чемпіонату "Газіантеп". Якщо так станеться, то ми плануємо відновити ігри зі 17-ма командами", – пояснив функціонер.

Провінція Хатай на півдні Туреччини стала одним із епіцентрів стихійного лиха. Кількох футболістів і членів тренерського штабу "Хатайспора" врятували з-під завалів. Однак, досі залишається невідомою доля екс-вінгера "Ньюкасла" Крістіана Атсу та спортивного директора клубу Танера Савута.

У нинішньому сезоні "Хатайспор" зіграв 21 матч Суперліги, здобувши 6 перемог. Команда йшла на 14-й сходинці турнірної таблиці (23 очки). Попередній чемпіонат "біло-бордові" завершили 12-ми.

Потужні землетруси сколихнули Туреччину та Сирію вранці 6 лютого. За оперативними даними, жертвами стихійного лиха стали понад 17 тисяч людей. Поранення отримали понад 70 тисяч.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция