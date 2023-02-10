Середняк Суперлиги снялся с чемпионата после землетрясения в Турции

Руководство "бело-бордовых" отказалось от продолжения участия в чемпионате Турции. Снятие "Хатайспора" с турнира подтвердил президент местной федерации Мехмет Бююкекши.

"Хатайспор" сегодня направил нам письмо. В нем говорится, что клуб не будет играть свои поединки этого сезона. Также хочет сняться с чемпионата "Газиантеп". Если так произойдет, то мы планируем возобновить игры с 17-ю командами", – объяснил функционер.

Провинция Хатай на юге Турции стала одним из эпицентров стихийного бедствия. Нескольких футболистов и членов тренерского штаба "Хатайспора" спасли из-под завалов. Однако до сих пор остается неизвестной судьба экс-вингера "Ньюкасла" Кристиана Атсу и спортивного директора клуба Танера Савута.

В нынешнем сезоне "Хатайспор" сыграл 21 матч Суперлиги, одержав 6 побед. Команда шла на 14-й строчке турнирной таблицы (23 очка). Предыдущий чемпионат "бело-бордовые" завершили 12-ми.

Мощные землетрясения сотрясли Турцию и Сирию утром 6 февраля. По оперативным данным, жертвами стихийного бедствия стали более 17 тысяч человек. Ранения получили свыше 70 тысяч человек.