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Середняк Серії А відмовився продати легіонера в чемпіонат Росії через війну проти України

Фото: Рожеріо поки залишиться в "Сассуоло" (canalesassuolo.it)
Автор: Антон Федорців

Італійський "Сассуоло" не захотів вести перемовини з московським "Спартаком" щодо потенційного трансферу оборонця Рожеріо.

Про це заявив агент Вінісіус Пратес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РБ Спорт".

25-річний фланговий виконавець збирався їхати на футбольні заробітки до РФ. Утім, менеджмент "нероверді" не захотів навіть розмовляти з представниками російського гранда.

"У підсумку в "Сассуоло" заявили, що перемовин із Росією не буде через ситуацію в Україні (формулювання російських ЗМІ щодо агресивної війни РФ – ред.). Це абсурд. Угода була готова. Ми мали намір приїхати до Москви цього тижня. Гравець дуже засмучений", – побідкався посередник.

Принципова позиція "Сассуоло" заслуговує окремої поваги, оскільки "нероверді" відмовилися від солідних відступних. Трансфер Рожеріо в "Спартак" міг поповнити клубну казну на 8 млн євро. Чотири роки тому "нероверді" придбали оборонця за 6,95 мільйонів.

Екс-керманич "Спартака" Черчесов зганьбився в Лізі чемпіонів і став безробітним. Угорський "Ференцварош" під керівництвом росіянина зазнав фіаско на старті кваліфікації єврокубка. "Фраді" розгромно програли фарерському "Клаксвіку" вдома (0:3).

До слова, напередодні УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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