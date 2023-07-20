Колишній клуб Реброва звільнив росіянина після фіаско з чемпіоном Фарер у Лізі чемпіонів

Угорський "Ференцварош" негайно звільнив Станіслава Черчесова з посади головного тренера після розгромної поразки від фарерського "Клаксвіка" в 1-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

59-річний екс-керманич збірної Росії став безробітним. Він працював у Будапешті два роки, встиг завоювати 2 чемпіонські титули з командою, яку раніше тренував українець Сергій Ребров, і мав ще рік за контрактом із "Фраді".

Перший тривожний дзвінок для будапештців пролунав тиждень тому, коли "Ференцварош" не зміг розібратися з чемпіоном Фарерських островів на виїзді (0:0). Утім, справжній холодний душ чекав на фанатів угорського гранда вдома.

"Фраді" пропустили тричі ще до перерви. Спершу дубль оформив досвідчений півзахисник Фредеріксберг (один м'яч – із пенальті), а в доданий арбітром час Кассі довів рахунок до розгромного. Оформити камбек підопічні Черчесова не спромоглися.

У другій половині "Ференцварошу" не допомогли ані серія замін, ані груба гра. Будапештці лише зібрали три "гірчичники" та з ганьбою припинили виступи в Лізі чемпіонів. Натомість "Клаксвік" у наступному раунді протистоятиме шведському "Хекену". Матчі відбудуться 25 липня і 1 серпня.