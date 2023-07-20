Середняк Серии А отказался продать легионера в чемпионат России из-за войны против Украины

25-летний фланговый исполнитель собирался ехать на футбольные заработки в РФ. Впрочем, менеджмент "нероверди" не захотел даже разговаривать с представителями российского гранда.

"В итоге в "Сассуоло" заявили, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации в Украине (формулирование российских СМИ относительно агрессивной войны РФ – ред.). Это абсурд. Соглашение было готово. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен", – пожаловался посредник.

Принципиальная позиция "Сассуоло" заслуживает отдельного уважения, поскольку "нероверды" отказались от солидных отступных. Трансфер Рожерио в "Спартак" мог пополнить клубную казну в 8 млн евро. Четыре года назад "нероверды" приобрели защитника за 6,95 миллиона.

Экс-наставник "Спартака" Черчесов опозорился в Лиге чемпионов и стал безработным. Венгерский "Ференцварош" под руководством россиянина потерпел фиаско на старте квалификации еврокубка. "Фради" разгромно проиграли фарерскому "Клаксвику" дома (0:3).