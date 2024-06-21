Середняк Формули-1 повернув у чемпіонат скандального менеджера-плейбоя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди .

74-річний менеджер повернувся до Формули-1. Раніше він був керівником команд "Бенеттон" і "Рено", на базі яких і з'явився "Альпін".

Бріаторе призначив генеральний директор "Рено" Лука де Мео. Французький автогігант залишається постачальником двигунів для команди з Енстоуна. Кола обов'язків італійця наразі невідоме, але, найімовірніше, Бріаторе готуватиме команду до регламентних змін перед сезоном-2026.

"Альпін" – фактично рідна стайня для менеджера. У середині 90-х "Бенеттон" із Бріаторе на чолі взяв Кубок конструкторів-1995 і двічі привів до титулу Міхаеля Шумахера (1994, 1995). Пізніше доклався до двох титулів Фернандо Алонсо в "Рено" та двох Кубків конструкторів (2005, 2006).

Хто такий Флавіо Бріаторе

Уродженець П'ємонта, бізнесмен і спортивний функціонер. За фахом – геодезист, а трудову біографію розпочав із роботи інструктором із гірських лижів в Альпах.

Згодом став ресторатором у партнерстві з магнатом Аттіліо Дутто. Після підриву автомобіля останнього зі смертельним підсумком охолов до індстурії гостинності та переїхав до Мілана. Там почав грати на біржі, де й познайомився з Лучано Бенеттоном і невдовзі став менеджером американської мережі магазинів одягу бренду.

У 1988 році став директором стайні F1 "Бенеттон". Пішов із команди в 1997-му, щоб повернутися через чотири роки в "Рено". Скандально покинув команду 2009 році після довічної дискваліфікації через підлаштовану аварію Нельсона Піке на Гран-прі Сингапуру-2008 заради перемоги Алонсо.

Кілька років вів судову тяганину з Міжнародною автомобільною федерацією (ФІА) та досягнув скасування пожиттєвого бану. Впродовж останніх років співпрацював із Формулою-1 в комерційних питаннях. Зажив слави плейбоя через взаємини з топ-моделями на кшталт Наомі Кемпбелл, Гайді Клум та іншими.