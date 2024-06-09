Ферстаппен виграв хаотичний напівдощовий Гран-прі Канади
Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував на Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Пелотон змушений був стартувати на вологій трасі, тож гонщики обрали проміжний тип гуми. Утім, пілоти "Хааса" Магнуссен і Хюлькенберг вирішили ризикнути та взяли дощові комплекти.
На перших колах вони отримали перевагу. Магнуссен навіть встиг піднятися на 4-те місце, але асфальт швидко почав підсихати, тож стайні довелося кликати обох у бокси. Згодом розпочалися гойдалки серед лідерів.
На 20-му колі пілот "Макларена" Норріс із допомогою системи DRS обійшов Ферстаппена в боротьбі за другу позицію, а на наступному залишив позаду ще й Расселла ("Мерседес"). Той зрізав поворот, тому взагалі опустився на третє місце. Додав інтригу в етап гонщик "Вільямса" Сарджент, який фірмовою аварією спровокував появу сейфтікару.
Автомобіль безпеки змусив пілотів діяти нестандартно. Ферстаппен, Расселл, а також другий пілот "Макларена" Піастрі поїхали в бокси, а от Норріс вирішив залишитися і з пізнішим піт-стопом втратив дві позиції. У тому ж стилі він діяв під час другої хвилі візитів у бокси. Зрештою, після кількох обмінів місцями з Расселлом гонщик "Макларена" закріпився на другій позиції.
Поки ж Ферстаппен від'їжджав від усіх переслідувачів, неабияка боротьба розгорнулася за подіум. Расселл невдалою атакою на Піастрі пропустив уперед напарника по команді Хемілтона. Ветеран розібрався з австралійцем із "Макларена", а потім поступився Расселлу третім місцем. Зате задовольнився найшвидшим колом.
Класифікація Гран-прі Канади-2024:
- Макс Ферстаппен
- Ландо Норріс (+3.879)
- Джордж Расселл (+4.317)
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