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Ферстаппен виграв хаотичний напівдощовий Гран-прі Канади

Монреаль, Неділя 09 червня 2024 23:08
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Ферстаппен виграв хаотичний напівдощовий Гран-прі Канади Фото: Макс Ферстаппен випередив Джорджа Расселла на трасі (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував на Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Пелотон змушений був стартувати на вологій трасі, тож гонщики обрали проміжний тип гуми. Утім, пілоти "Хааса" Магнуссен і Хюлькенберг вирішили ризикнути та взяли дощові комплекти.

На перших колах вони отримали перевагу. Магнуссен навіть встиг піднятися на 4-те місце, але асфальт швидко почав підсихати, тож стайні довелося кликати обох у бокси. Згодом розпочалися гойдалки серед лідерів.

На 20-му колі пілот "Макларена" Норріс із допомогою системи DRS обійшов Ферстаппена в боротьбі за другу позицію, а на наступному залишив позаду ще й Расселла ("Мерседес"). Той зрізав поворот, тому взагалі опустився на третє місце. Додав інтригу в етап гонщик "Вільямса" Сарджент, який фірмовою аварією спровокував появу сейфтікару.

Автомобіль безпеки змусив пілотів діяти нестандартно. Ферстаппен, Расселл, а також другий пілот "Макларена" Піастрі поїхали в бокси, а от Норріс вирішив залишитися і з пізнішим піт-стопом втратив дві позиції. У тому ж стилі він діяв під час другої хвилі візитів у бокси. Зрештою, після кількох обмінів місцями з Расселлом гонщик "Макларена" закріпився на другій позиції.

Поки ж Ферстаппен від'їжджав від усіх переслідувачів, неабияка боротьба розгорнулася за подіум. Расселл невдалою атакою на Піастрі пропустив уперед напарника по команді Хемілтона. Ветеран розібрався з австралійцем із "Макларена", а потім поступився Расселлу третім місцем. Зате задовольнився найшвидшим колом.

Класифікація Гран-прі Канади-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норріс (+3.879)
  3. Джордж Расселл (+4.317)

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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